朱辦主任呼籲拚疫苗 新北綠議員留言爆粗口
新北市前民政局長江俊霆目前是朱立倫辦公室主任，江俊霆在臉書分享「給我疫苗、其餘免談」，盼放下政治考量、全力拚疫苗。不過民進黨新北市議員陳永福則留言爆粗口「中華人民共和國施壓國外疫苗不能送台灣、你們對中國說重話了沒、X」。
陳永福還寫道，日本有難台灣人支援、台灣有難日本人支援。大陸大地震台灣人支援搶救、台灣人新冠肺炎誒孽有難、中華人民共和國處處阻撓武新冠炎疫苗進口台灣。
江俊霆指出，現在疫情嚴重，大家只想要趕快打到疫苗，民進黨的議員陳永福不去找自己的黨中央講重話要疫苗，然後一直來這邊留言嗆聲，他又不是行政院長。
江俊霆還說，報告議員，如果明天是投票日，他覺得議員這次很難連任，「有政府、會做事」他送議員兩個字「哈哈」。
國民黨前青年團總團長凌濤也表示，陳永福議員散播假訊息、又辱罵網友，已經觸法。凌濤說，新北防疫工作大家齊心努力，身為新北市議員不認真協助，還嚴重違反防疫規定，應立即道歉，也該立即查辦。
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