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梅雨鋒面報到 北市水利處：清空水溝蓋雜物防淹水

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
住家門口、地下停車場出入口可以裝設防水閘門。圖／北市水利處提供
住家門口、地下停車場出入口可以裝設防水閘門。圖／北市水利處提供

根據中央氣象局預報，梅雨鋒面即將報到，明起到6月1日全台有雨，北部甚至有大雨、豪雨的發生機率。為預防水患，北市水利處提醒，務必要清空水溝蓋板上方的物品，易淹水的低窪地區可安裝防水閘門，隨時接收水情資訊。

水利處表示，大雨來臨前，民眾必須要清空住家附近水溝蓋板上方的物品，常見的阻礙物像是盆栽、腳踏墊、塑膠板和樹葉等，保持水路通暢，否則大雨來襲時，會讓雨水排不進水溝，造成路面積、淹水。

另外，在建築物停車場及一樓住家等出入口，及時設置防水閘門或閘板，若發生短時強降雨，很容易就超過雨水下水道設計的保護標準，時常淹進一樓住家或地下室，而裝設防水閘門才能在暴雨來襲時，第一時間保護自身的生命、財產安全。

水利處說，除了做好防汛準備，民眾還要及時接收資訊，可下載「台北市行動防災APP」掌握第一手水情，能快速查詢雨量、河川水位、下水道水位、抽水站運轉狀態等各項即時資訊，隨時接收最新的防災資訊。

水利處指出，全球面對氣候變遷的衝擊，極端降雨的發生強度與頻率漸增，且極端降雨難以有準確的預報，常常一個午後雷陣雨就造成積淹水等情形發生。防洪工程的防洪能力都有其上限值，當發生降雨強度超越公共排水設施設計保護標準，便會帶來積淹水的風險。

水利處呼籲，暴雨來時，能應變通知的時間相當短暫，防汛期間要提高警覺，全民動起來為防災作準備，擁有自主防災應變能力，才能有效減少災害的發生機率，減少損失與不便。

民眾可在梅雨來臨前，把水溝蓋上的雜物清空，避免大雨來時排水不易造成淹水。圖／北市水利處提供
民眾可在梅雨來臨前，把水溝蓋上的雜物清空，避免大雨來時排水不易造成淹水。圖／北市水利處提供

梅雨

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