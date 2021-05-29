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申請北市挖路新制 6月1日起須使用焚化再生粒料回填

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市環保局從6月1日起，凡申請道路挖掘工程許可者，要求業者於工程回填時須運用北市焚化再生粒料。圖／北市環保局提供
北市環保局從6月1日起，凡申請道路挖掘工程許可者，要求業者於工程回填時須運用北市焚化再生粒料。圖／北市環保局提供

為減少天然粒料開採，促進資源循環，北市環保局今天指出，從6月1日起，凡申請道路挖掘工程許可者，要求業者於工程回填時須運用北市焚化再生粒料，提報焚化再生粒料使用規畫，做為申請道路挖掘工程許可文件之一，藉此提升焚化再生粒料使用率。

環保局指出，依據台北市焚化再生粒料推廣使用作業要點，已要求所屬各機關學校辦理公共工程時，除特殊情事外，於控制性低強度回填材料中應優先使用焚化再生粒料達總重量30%以上。

環保局表示，焚化爐焚化垃圾後產生的底渣經過篩分、磁選、熟化等再處理後，並經檢測合格成為焚化再生粒料。全國24座大型垃圾焚化廠每年約產出86萬公噸焚化再生粒料，北市三座焚化廠產出約9萬公噸，其性質可用於道路挖掘回填使用。中央也自106年7月成立跨部會推動小組，公共工程委員會亦要求各地方政府優先將產出之焚化再生粒料，運用於轄內公共工程。

焚化底渣早年均以掩埋方式處理，北市環保局為使資源循環再利用，自92年起研究試驗將底渣處理過後之粒料再利用作為工程可使用之摻配材料，並配合中央環保署公告垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式，94年起北市的再生粒料雖已達成全數再利用，但仍未全數利用於轄內的工程。

環保局指出，據109年11月27日函頒台北市焚化再生粒料推廣使用作業要點，規定北市各機關學校興辦公共工程辦理工程規劃設計、工程施工等招標案，應將北市焚化再生粒料之使用事項納入工程採購契約文件。今年6月1日起，結合北市道路挖掘申請制度，要求業者於工程回填時須運用北市焚化再生粒料，藉此提高轄內使用率，兼顧工程品質及環境永續。

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