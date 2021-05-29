陪伴汐止22年秀峰陸橋功成身退 天際線開朗交通稍緩解
「服務」22年的汐止區秀峰陸橋今天清晨功成身退，新北市政府養工處利用周末執行拆除作業，讓「汐止區綜合運動場」前的忠孝東路豁然開朗，重現天際線，不但讓市容景觀變得更加開闊，也可稍微疏解新台五路附近的的交通壅塞問題。
汐止秀峰陸橋位新台五路、秀峰街及忠孝東路交叉口，因使用率低且陸橋墩柱和階梯相連體積龐大，常造成民眾及用路人視覺、行動阻礙，養工處打造友善的無障礙人行環境執行拆除。
養工處利用從昨晚11時到今天上午6時，封路順利拆除陸橋大梁，其餘拆除及復舊階段則不會占用車道，全部工程將在6月4日前完工。
養工處指出，陸橋功用逐漸式微，新北市自改制升格以來，共計已拆除33座使用率低的人行陸橋，此次秀峰陸橋拆除後，目前全市還剩下121座陸橋。為讓人行環境變得更寬敞、安全，今年還預計將拆除包括新店區錦秀陸橋、板橋區沙崙陸橋、三峽區光明陸橋等3座使用率低的人行陸橋，落實人本環境的施政目標。
市府透過「新北市人行陸橋存廢SOP」邀集汐止區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表等進行會勘，透過試辦封閉陸橋改變民眾通行習慣後，才執行拆除作業。此外，在陸橋拆除後，將設置QR Code地磚及建置橋誌，希望「橋誌」成為陸橋與人們之間記憶的橋梁，利用照片與文字編輯，記錄陸橋歷史。
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