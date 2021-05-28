新北衛生所排隊打疫苗 醫師公會：採預約分流

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市土城衛生所出現醫護排隊接種人潮，甚至有台北市醫護跑來施打。新北市醫師公會理事長周慶明表示，將採取預約制度分流，不會造成群聚疑慮。

新北市分配1.8萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）牛津AZ疫苗，醫護人員今天開始施打。土城衛生所出現排隊人潮，引起許多民眾議論，紛紛將照片與影片張貼在臉書（Facebook）社群，民眾留言憂心群聚會造成防疫破口。

土城衛生所主任郭巧芸接受中央社記者電話訪問表示，這批AZ疫苗全數分配第一類醫事人員施打，並沒有開放給民眾接種。今天有1名民眾看見排隊，誤以為開放民眾也來排隊，已經被勸離。

郭巧芸表示，由於疫情嚴重，有些醫護人員擔心打不到疫苗，才會搶著排隊。甚至，今天也有台北市的醫護人員，跨區到土城衛生所施打，不過，衛生所並未拒絕。衛生所以分發號碼牌方式分流人潮，醫護只要依預約時間前往接種即可，上午、下午各限號110人，已施打完畢。

新北市醫師公會理事長周慶明今晚接受電話訪問表示，已經與各衛生所協調，31日起，將請衛生所依照公會所提供的名冊，主動通知預約醫護人員，依照預約時間前往接種即可，分流措施不排隊，可避免群聚。

周慶明說，因疫情嚴峻，之前施打意願不高的醫護都爭相報名預約接種，觀察牙醫師、中醫師接種者也明顯增多。各施打據點與醫院，會依照分配疫苗數量，區域聯防與支援，可紓解人潮。

市府衛生局說，新北市分配到的1.8萬劑，有53%由醫院施打，有47%由地方衛生所接種。呼籲第一類醫護分批到場施打，保持社交距離，落實相關防疫措施。

新北市議員戴瑋姍今天也在臉書粉絲專頁發文表示，新北聯醫板橋院區篩檢站開設後，每天還是上百人排隊群聚，為何遲遲無法解決問題。今天疫苗開打，板橋衛生所就在聯醫隔壁，醫護人員和快篩市民混流一起。

戴瑋姍說，板橋是新北疫情嚴重的熱區，有接觸史民眾才接受快篩，群聚造成的感染風險會倍增。新北快篩站只有衛福部樂生療養院和新北市立土城醫院採網路預約，其他縣市都做得到網路預約，並以簡訊方式通知施打順序，「為什麼新北還停留在侏羅紀時代？」

對此，新北市府衛生局說，篩檢站由各地區不同的醫院，協助成立提供社區與機動篩檢服務，領取號碼牌的篩檢站，都會將採撿民眾分流，民眾只要領號碼牌，依照預約時間前往採檢即可。

衛生局說，現場也會將動線規劃好，並將採檢民眾拉開距離，避免造成群聚。