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台大教授分析新北疫情：4區最嚴重、穩定才能控制疫情

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市政府今天邀請台大公衛系教授陳秀熙分析新北疫情發展狀況。圖／擷取自侯友宜臉書
新北市政府今天邀請台大公衛系教授陳秀熙分析新北疫情發展狀況。圖／擷取自侯友宜臉書

新北市今天新增136例本土病例，目前累積2887例。新北市政府今天邀請台大公衛系教授陳秀熙分析新北疫情發展狀況，陳秀熙表示，新北市確診足跡已涵蓋107鄰里，侵襲百分比達86%，目前只有平溪、坪林、烏來及雙溪尚未淪陷。

陳秀熙表示，新北市25區中，確診足跡已達到86％，共涵蓋107鄰里。其中以板橋、中和、新莊、三重最為嚴重，永和、土城、新店則為其次，相較穩定的蘆洲、汐止、樹林、淡水為案例最低。這幾區域疫情穩定下來，降低確診人數，疫情終將受到控制。

陳秀熙說，目前新北市尚未淪陷的區域有四區，包括平溪、坪林、烏來及雙溪，陳秀熙表示，這四區目前防疫做得很不錯，但仍務必嚴格防疫、防堵，才不會蔓延進去。

陳秀熙表示，只有快篩才能找出隱性感染者，在5月中的高峰期就是因為推出社區快篩站，快篩不等於陽性確診個案，在偽陰性跟偽陽性的校正下，整理出確診病例，而陽性個案就作為預警指標。此外，他也強調，若三級警戒的防疫措施沒有嚴格落實，疫情就不會舒緩，將會成為長期作戰。

疫情 平溪

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