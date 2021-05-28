新北紓困 家庭總月收平均每人低於3.9萬可領1萬

新冠肺炎疫情新北市紓困方案今天出爐，包括減稅、緩繳等，其中失業勞工除子女就學費用補助，加給生活扶助金最高1萬1800元，另家庭總收入平均每人每月低於3萬9000元等可領1萬元。

新北市長侯友宜下午在防疫線上直播記者會中，公布「新北市110年防疫助扶方案」，其中針對肩負家中經濟重擔者，因疫情關係暫時無法工作、住院及產業停工等，導致全家生活陷困，且未能領取相關勞工補助或失業救助者，市府補助每戶新台幣1萬元。

新北市政府表示，所謂肩負家中經濟重擔者，是指收入負擔家庭生活費1/3以上，但不能與衛生福利部的補助重複申領，且為避免送件申請造成群聚，一律採用線上申請，郵寄申請要等3級警戒解除。

市府說，只要符合2個條件即可申請；家庭總收入分配到全家人口數，每人平均生活費低於「最低生活費」的2.5倍，民國110年的標準是每人每月最低生活費1萬5600元，因此2.5倍為3萬9000元，以及全家人口包含存款、有價證券、汽車及投資等，每人每年未超過20萬元。

此外，在勞動部提供的失業勞工子女就學費用補助外，更加給生活扶助金最高1萬1800元，另針對勞資爭議涉訟部分，提供律師費、裁判費及生活費等相關補助。

市府表示，促參廠商及設定地上權業者的營運權利金，最高減免35%；市有不動產出租作營業使用者，租金減收50%，公有市場攤商使用費減收50%，減免期間皆為民國110年5月15日至8月31日。

至於租金、使用補償金、權利金、市場使用費等規費與各項罰緩，繳納期限一律展延3個月。

對於飯店、旅館及其他營利事業已停用或縮小營業面積者，及配合政府防疫政策停業的場所，其房屋稅率由原3%降為2%；查定課徵的娛樂稅業者，減徵今年5月15日至8月31日查定稅額的30%。

另配合政府防疫政策停業的業者，停業期間停徵娛樂稅。各類車輛向監理機關辦理停駛未使用的期間，牌照稅可按日免徵。

新北市政府交通事件裁決處表示，凡應到案日自5月15日起至6月14日止，且應到案處所為新北市交通裁決處的罰單，無須檢附任何文件，繳納期限均可展延至7月14日。