疫情又猛又爆！北市衛生局長：同仁只睡兩小時

雙北自5月15日起進入第三級防疫警戒，「過去兩周疫情又猛又爆 。」台北市衛生局長黃世傑今天表示，通報確診的系統都塞車，但只要接到通報，都是以最快速度做疫調跟匡列。他也不捨同仁辛勞，表示主責的疾管科長，每天只睡兩到三小時，其他同仁也不遑多讓。

「過去兩周疫情又猛又爆 。」黃世傑表示，雙北疫情嚴峻，現在每天新增案例多，雙北都非常辛苦。他坦言，通報確診的系統都塞車，有些通報系統也不完整，但只要接到通報，都是以最快速度做疫調跟匡列，盼外界體諒。

黃世傑沉痛表示，尤其主責的疾管科長，每天只睡兩到三小時，其他同仁也不遑多讓，但同仁們都有為了市民全力以付的決心，不論是要要匡列、要隔離的，都已最快速度來處理，但是因為這個系統，還有很多不完備，目前已努力跟中央溝通。黃喊話，希望基層民代、議員、媒體可以諒解，有些情況處理比較緩慢，市府全體人員都為了保護市民健康而努力，「不知道疫情什麼時候結束，但我們已經是全力以赴。」