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新北急難慰助計畫 線上申請每戶1萬元

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局推出急難慰助計畫，每戶補助1萬元，但不能與衛福部補助重複申領，疫情期間避免群聚一率採線上申請，郵寄申請要等3級警戒解除。圖／新北社會局提供
新北社會局推出急難慰助計畫，每戶補助1萬元，但不能與衛福部補助重複申領，疫情期間避免群聚一率採線上申請，郵寄申請要等3級警戒解除。圖／新北社會局提供

新北因新冠肺炎疫情進入三級警戒，導致一般民眾家庭生活陷入困境，新北社會局推出急難慰助計畫，每戶補助1萬元，但不能與衛福部補助重複申領。社會局表示，疫情期間避免群聚一率採線上申請，郵寄申請要等3級警戒解除。

新北社會局推出急難慰助計畫，使用各界捐贈的防疫基金做為慰助計畫的來源，社會局長張錦麗指出，自5月19日至28日，防疫基金已累積1億5602萬元。

社會局表示，急難慰助計畫針對「肩負家中經濟重擔者」，因疫情導致公司歇業或暫時停工，又未能領取相關勞工補助或失業補助，導致全家生活陷入困境者。

社會局說，申請者必須是收入負擔家庭生活費3成以上，且家庭總收入分配到全家人口數，每人平均生活費低於最低生活費的2.5倍，請全家包含存款、有價證券、汽車及投資等，每人每年未超過20萬元者，符合條件才可申請。

社會救助科長石玉麗說，申請時要檢附申請表、領款收據、存摺封面影本、戶口名簿；公司無薪假證明、失業證明或減少工時證明等3項擇1即可，線上申請可上新北社會局粉絲專頁掃描QR Code，同時提供懶人包參考。

張錦麗指出，衛福部紓困4.0相關作業細節尚未核定公布，新北生活陷困民眾可先申請急難慰助，郵寄者可等三級警戒解除後3個月內都能申請，預計6個工作日就可將錢撥入。

新北 疫情

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