北市議員林亮君檢測出爐呈陰性 助理吳崢也PCR陰性

無黨籍台北市議員林亮君的助理日前接獲新冠肺炎核酸檢測陽性通知，林亮君及其他4名同事昨晚快篩，包括吳崢在內2名助理快篩陽性，均被送往檢疫所。今天檢測結果出爐，4人中，1人的PCR結果尚未出爐外，她和吳崢和另一人均呈陰性。

林亮君說，依照中央流行疫情指揮中心指示，PCR陰性後應解除隔離，並自主健康管理至採檢後14天。她及團隊於5月24日採檢，全員將自主健康管理至6月7日。

林亮君表示，在檢疫所2位快篩陽性的同仁，等接到衛生局公文後，即可返家自主健康管理。確診同仁持續於檢疫所隔離中，健康狀況良好，待隔離期滿可返家進行7天居家隔離。由於檢體大塞車，因此PCR結果須等好幾天。希望報告還沒出來的同仁，一切平安。

林亮君說，很謝謝每一位關心她辦公室的朋友，「抱歉讓你們擔心了，對地方鄉親我還是感到很不好意思」，希望大家都健健康康。並再次感謝在第一線守護台灣的醫護人員。

吳崢說，他們都沒事，目前人都還在凱撒飯店，要等正式的公文宣布解封才能回家。但至少現在放下一顆心了。真的非常感謝這幾天大家的慰問。祈禱台灣早日渡過疫情、台灣平安。