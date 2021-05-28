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全校iPad線上教學 九份國小多元課程好有趣

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
九份國小學生人手一台iPad線上課程，學生拉小提琴、跳健身操，多元又有趣。 圖／觀天下有線電視提供
九份國小學生人手一台iPad線上課程，學生拉小提琴、跳健身操，多元又有趣。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區九份國小學生人數僅二十來位，學生兩年前就人手一台iPad，師生做作業、評量都相當熟練，這次因應教育部停課不停學防疫政策，九份國小也以多元評量的方式，讓許多孩子在上午以一對一的方式檢核學習進度，下午能發展藝能科的線上課程，學生拉小提琴、跳健身操，孩子不會整天盯著螢幕，多元又有趣。

九份國小的學生人人會拉小提琴，學校在這學期也在校園打造了天梯意象的藝文展演空間，不僅背後便是基隆嶼與基隆山，蜿蜒上升的階梯也有著登上雲端的浪漫氛圍，是學校最新的打卡景點，只是因為疫情的關係，沒辦法供遊客參觀，學生也在18日停止到校上課，為此學校讓孩子們將教學用的iPad帶回家，以多元評量的方式，讓學生可以穩定地在螢幕前學習。

九份國小教務主任郭嘉慶表示，因為有些國小生還不太會打字，學校還提供一人一支Apple Pencil，讓學生寫算式、填空格更方便，這一兩週操作下來，學生在作業繳交更加上手了，雖然是在家上課，老師們還是鼓勵學生要有主動學習的心態，並且要對自己的作業進度負責，因為小學校採混齡教育，雙導師可以一對一的評量孩子的學習狀況，適時給予協助，讓這段疫情時間，孩子們透過科技的運用，延續學習的熱情。

九份 基隆嶼 疫情

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