硬闖瀑布要嚴格取締 平溪公所籲遊客待在家

平溪區因為幅員遼闊、瀑布步道景點多，區公所雖將景點封閉，仍有遊客會硬闖，今(28)日平溪區長曾繁盛與分駐所員警到灰窯瀑布查緝，正巧遇到兩位外國遊客前來，特別向他們警示不要誤闖以免受罰，區長曾繁盛請民眾好好待在家，本週末要嚴格取締，不要造成跨區傳染的破口。

平溪區公所經建課長林冠宇表示，公所因應三級警戒的措施，這一兩周陸續將區內景點封閉，包括五分山、孝子山群、東勢格越嶺步道、嶺腳寮望古觀瀑步道、平湖森林遊樂園區等，而區內的十分瀑布由新北市觀光旅遊局封閉，其餘郊區的三座瀑布，包括嶺腳、望古、灰窯三座瀑布的出入口都已用警示線封閉，但在這週巡視時，仍不時有民眾檢舉有人硬闖戲水，無視一旁告示。

平溪區長曾繁盛表示，戲水民眾若是沒戴口罩，可以傳染病防治法做三千至一萬五千元的開罰，今(28)日特地與平溪分駐所員警一同來到灰窯瀑布查緝，正巧遇到兩位外國遊客前來，特別向他們警示景點已封閉，不要誤闖以免受罰，也提醒有計畫週末來平溪旅遊的民眾，區內景點多半已封閉，與其前來撲空，不如待在家，為全台的防疫工作盡一份心。