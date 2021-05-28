黑毛豬肉夯遊客愛採買 雙溪市場嚴格管制

雙溪區公有零售市場位在市區，尤其以黑毛豬肉最為有名，考量週末常有跨區的民眾前來買豬肉，今(28)日雙溪區公所前來視察，要求做好實聯制管控，而市場內小吃店及剉冰店，因為嚴格限制僅能外帶，業績慘跌八成。

雙溪區公所秘書室主任劉仲秋表示，雙溪區的市場為配合民眾作息，通常早上6點開市，一直到中午12點休市，而因為雙溪本地的黑毛豬肉相當有名，許多民眾一早就會來排隊購買，曾有民眾向公所檢舉有人採買時未配戴好口罩，因此公所前往巡視，也向現場民眾與攤商宣導，應配合防疫做好實聯制管控。

雙溪區公有零售市場自治會總幹事蔡志祥表示，市場原本有四個出入口，自三級警戒後，僅留下大門口的動線做實聯制、量體溫、酒精消毒，而在市場外路邊的店家也都有購買酒精消毒兼量體溫的機器，並要求民眾掃 QR code實聯制，而小吃店及剉冰店因為嚴格限制僅能外帶，業績慘跌八成，但這個嚴峻的時期，大家還是盡量配合政府減少群聚，才能保障雙溪區民平安健康。