限外帶生意掉五成 汐止店家苦撐盼能挺過

本土疫情升溫，全國防疫三級警戒，現在餐飲都禁止內用只能外帶，本來疫情期間生意早就受影響，汐止就有店家說，最近生意更是掉了五成，不過，為了防疫也只能苦撐下去，希望能挺過這波的疫情。

防疫三級警戒，接近中午時間，位於樟樹一路的簡餐店，原本裡頭都坐滿人，現在配合政府防疫政策，椅子早就全都擺上桌收起來，禁止內用，現在簡餐店也只能全都改為外帶，店家說，這波疫情其實對餐飲業影響很大，尤其是店家，因為外帶的話，再加上現在大家都在家裡煮，所以，營業額至少掉了五成以上，尤其是假日，平常假日的話生意都特別好，這一波的疫情也影響到假日的生意，現在假日的話幾乎都沒有人，整個社區就跟空城一樣，當然，疫情嚴重大家都很配合，希望疫情趕快結束，大家恢復正常生活。。

疫情嚴峻，為了減少群聚造成疫情擴散，不論是早餐店、小吃店等餐飲店，現在店裡頭都不能內用，而一家賣香港煲仔飯的也是，現點現做，當然也是內用現吃最好，但是，吃飯時間一樣是椅子全收，民眾都只能外帶，店家說現在更多的是外送業者來等，只是本土疫情持續升溫，店家只能苦撐，但是該做的防疫措施，還是都配合政府規定，而民眾也適應外帶模式，並且儘量在家煮。

店家說，疫情期間有消毒、量體溫、實聯制，外面也有拉出足夠大的空間讓民眾等取餐，大部分會來外帶的也都會先打電話，到店後拿了餐就趕快回去了。

厚德里長陳有諒指出，里內的店家都非常的配合政府防疫政策，雖然，生意難免受影響，希望這波疫情能夠趕快過去，讓店家能夠恢復往常的生活，這段期間比較辛苦，希望大家能共體時艱撐過去。