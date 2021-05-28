新北新增蘆洲熱區防疫中心 籲民眾暫停室內外聚會

新北市今天新增新冠肺炎本土病例136人，另校正回歸141例。市長侯友宜表示，明天起將在蘆洲區新增一個熱區防疫中心，另也呼籲民眾無論戶外、室內的聚會都先暫停。

新北市政府民政局表示，蘆洲第一區熱區防疫中心將設在重陽市民活動中心，涵蓋樓厝里、仁義里、仁德里、信義里、福安里、水河里等6里，居民3萬5637人。

新北市長侯友宜下午在防疫線上直播記者會指出，自4月26日至5月28日期間，新北市確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）人數累計2887人，又以板橋區、中和區、三重區、新莊區、永和區、土城區、新店區等7個區為重中之重，一定要強化防疫。

侯友宜說，設立熱區防疫中心就是為了三級防疫警戒升級的實戰演練，目前在板橋區、中和區、三重區、新莊區、新店區、永和區各2個熱區防疫中心，土城區1個，5月29日起將在蘆洲區新增1個。