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死亡創新高？ 柯文哲：這兩周很像「世界大戰」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午主持防疫記者會。圖／台北市政府提供
台北市長柯文哲下午主持防疫記者會。圖／台北市政府提供

疫情延燒，目前全國三級警戒，台北市是重災區之一。台北市政府目前正準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，台北市長柯文哲下午主持防疫記者會，媒體問柯，對於疫情是否不樂觀？出現大量死亡者？柯文哲說，從實際數字上來看，沒有好轉，再看未來兩周，現在萬華有一點壓下，但來其他地方慢慢在燒。

柯文哲說，還是想想看，升四級演習這不是台北市單獨的事，先盤整做桌上演習，再和中央、新北商量，看遇到什麼問題，這兩周很像「世界大戰」，死亡上升，一般來講，台灣醫療不是很差，不是重症馬上死掉，會插管拖一拖才死掉，好的就出院，不好的就堆在在加護病房到一定程度。

柯文哲說，像死亡人數從6、 11、14、19例，這只是反映重症病人的累積，但他還是相信台灣的醫療系統，希望可能慢慢控制下來。

柯文哲 北市 疫情

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