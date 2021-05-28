快訊

宗教團體開第一槍！國際佛光會申請進口50萬劑嬌生疫苗

整理包／好想打疫苗！看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ差異在哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北確診個案多採買物資 侯友宜：減少外出採買機會

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市政府今天公布確診個案足跡，都是去量販店或是傳統市場採買物資。圖／新北市衛生局提供
新北市政府今天公布確診個案足跡，都是去量販店或是傳統市場採買物資。圖／新北市衛生局提供

新北市政府今天公布確診個案足跡，都是去量販店或是傳統市場採買物資，新北市長侯友宜呼籲，現在很多確診個案都是去買民生物品，呼籲民眾減少外出機會。

據今天新北市政府提供的確診個案足跡，都是去家樂福、大潤發等量販店，或是去傳統市場、公園等，也可看出目前確診個案足跡相較單純。

侯友宜表示，市民要低度活動，也要更強化防疫作為，堵住傳播鏈，不讓疫情散，新北在熱區防疫上請台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指導，用確診個案足跡，讓鄰里動起來。

侯友宜說，因為強化三級，在這段時間一起包容不方便、互相體諒，共體時艱的歲月，不管是戶外、室內都要暫停聚會，從戶外回家不論是上班還是其他事情，回到家後持續戴口罩保護家人跟自己，並減少外出採買的機會，現在很多確診個案都是去買民生物品，呼籲民眾減少外出機會。

侯友宜也呼籲，明天是星期六，希望民眾不要出門，除了防疫以外，5月29日至6月2日有梅雨鋒面來襲，可能會有雷擊、強風、強降雨，希望盡量待在家不要出門，檢查水溝蓋、排水孔不要堵塞，並清理水溝保持暢通，待在家中保護自己。

侯友宜 量販店

延伸閱讀

新北醫護1.4萬人待配發新冠肺炎疫苗

重罰無視防疫高爾夫球場102萬 侯友宜：再開就斷水電

台北市做第四級警戒演練？ 侯友宜：新北做好準備了

侯友宜震怒！高爾夫球場5次惡意營業 新北重罰102萬元

相關新聞

新北確診個案多採買物資 侯友宜：減少外出採買機會

新北市政府今天公布確診個案足跡，都是去量販店或是傳統市場採買物資，新北市長侯友宜呼籲，現在很多確診個案都是去買民生物品，...

死亡創新高？ 柯文哲：這兩周很像「世界大戰」

疫情延燒，目前全國三級警戒，台北市是重災區之一。台北市政府目前正準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，台北市長柯文哲下午...

中央公布143例關聯不明 柯文哲：當做旁人都感染

疫情指揮中心今宣布，新增案例中關聯不明143例，柯文哲表示，萬華區有得到控制，其他區域反而是散開。公布疫調足跡反而是給民...

台北市推9大紓困計畫 實施期間5月-7月

台北市政府今天宣布9大紓困措施，包括延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資與勞工紓困，實施期間將回溯至5月到...

侯友宜宣布新北市防疫助扶方案 含勞工紓困等10項

本土疫情嚴峻，重創各行各業，政府積極推出各項紓困方案，新北市長侯友宜今天宣布「新北市110年防疫助扶方案」，包含勞工紓困...

北病南送對家屬不便 柯文哲：關鍵是年齡

雙北成疫情重災區，中央啟動北病南送，柯文哲表示，北病南送對家屬很不便，希望第一線能撐盡量撐。確診案例前往哪裡治療隔離，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。