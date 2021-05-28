新北確診個案多採買物資 侯友宜：減少外出採買機會

新北市政府今天公布確診個案足跡，都是去量販店或是傳統市場採買物資，新北市長侯友宜呼籲，現在很多確診個案都是去買民生物品，呼籲民眾減少外出機會。

據今天新北市政府提供的確診個案足跡，都是去家樂福、大潤發等量販店，或是去傳統市場、公園等，也可看出目前確診個案足跡相較單純。

侯友宜表示，市民要低度活動，也要更強化防疫作為，堵住傳播鏈，不讓疫情散，新北在熱區防疫上請台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指導，用確診個案足跡，讓鄰里動起來。

侯友宜說，因為強化三級，在這段時間一起包容不方便、互相體諒，共體時艱的歲月，不管是戶外、室內都要暫停聚會，從戶外回家不論是上班還是其他事情，回到家後持續戴口罩保護家人跟自己，並減少外出採買的機會，現在很多確診個案都是去買民生物品，呼籲民眾減少外出機會。

侯友宜也呼籲，明天是星期六，希望民眾不要出門，除了防疫以外，5月29日至6月2日有梅雨鋒面來襲，可能會有雷擊、強風、強降雨，希望盡量待在家不要出門，檢查水溝蓋、排水孔不要堵塞，並清理水溝保持暢通，待在家中保護自己。