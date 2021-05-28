快訊

宗教團體開第一槍！國際佛光會申請進口50萬劑嬌生疫苗

整理包／好想打疫苗！看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ差異在哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央公布143例關聯不明 柯文哲：當做旁人都感染

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
柯文哲表示，公布疫調足跡反而是給民眾假象的安全感，現在要當旁邊的人可能都有感染。圖／北市府提供
柯文哲表示，公布疫調足跡反而是給民眾假象的安全感，現在要當旁邊的人可能都有感染。圖／北市府提供

疫情指揮中心今宣布，新增案例中關聯不明143例，柯文哲表示，萬華區有得到控制，其他區域反而是散開。公布疫調足跡反而是給民眾假象的安全感，現在要當旁邊的人可能都有感染。柯說，目前台北市疫情穩定，但醫療量能還是緊繃，儘管打破一人一室的規範，也並非立刻變成兩倍的量能。

柯文哲表示，中央公布的確診案例中有143例，找不到感染源，雙北找不到感染源的案例也很多，代表疫調、足跡在現階段不再有意義。再看北市各行政區確診數據，從百分比來看，萬華區有得到控制，其他區域反而是散開。

柯文哲表示，萬華是發病的地方，透過每天設篩檢站、隔離慢慢得到控制。但首都生活圈，民眾會跑到其他地方去，當數量到一定程度，公布疫調足跡反而是給民眾假象的安全感，讓人以為只有萬華、只有疫調的足跡有風險。其實在每個行政區可能有足跡，現在要當旁邊的人可能都有感染。

柯文哲表示，現在採檢結果大塞車，每天有校正回歸問題，雙北案例多，快篩應該當決策工具，應讓防疫措施更貼近前線、更即時。對於快篩陽性的病例，應該想辦法在最短時間內做PCR來確認。臨床上觀察到，有症狀的快篩陽性病人，幾乎是100%確診；快篩陽性沒有症狀，PCR可能不會確診。

柯文哲表示，目前台北市疫情穩定，是大家努力才能維持，但醫療量能還是緊繃，儘管打破一人一室的規範，也並非一個晚上之內，就變成兩倍的量能，這些病房還是需要改裝，還需要人員訓練。他舉例，雖說開心臟的不會開腦，但訓練後還是會開，但都需要時間。

柯文哲 疫情 北市

延伸閱讀

中央防疫破功挨轟「只會講空泛數字」 柯文哲網路好評度超車陳時中

疫情擴大？柯文哲30日進行四級警戒兵推

高雄比新北多3千劑疫苗 柯文哲：不要挑撥離間

影／疫苗荒 柯P再籲中央：要把人民生命當作很重要的事

相關新聞

新北確診個案多採買物資 侯友宜：減少外出採買機會

新北市政府今天公布確診個案足跡，都是去量販店或是傳統市場採買物資，新北市長侯友宜呼籲，現在很多確診個案都是去買民生物品，...

死亡創新高？ 柯文哲：這兩周很像「世界大戰」

疫情延燒，目前全國三級警戒，台北市是重災區之一。台北市政府目前正準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，台北市長柯文哲下午...

中央公布143例關聯不明 柯文哲：當做旁人都感染

疫情指揮中心今宣布，新增案例中關聯不明143例，柯文哲表示，萬華區有得到控制，其他區域反而是散開。公布疫調足跡反而是給民...

台北市推9大紓困計畫 實施期間5月-7月

台北市政府今天宣布9大紓困措施，包括延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資與勞工紓困，實施期間將回溯至5月到...

侯友宜宣布新北市防疫助扶方案 含勞工紓困等10項

本土疫情嚴峻，重創各行各業，政府積極推出各項紓困方案，新北市長侯友宜今天宣布「新北市110年防疫助扶方案」，包含勞工紓困...

北病南送對家屬不便 柯文哲：關鍵是年齡

雙北成疫情重災區，中央啟動北病南送，柯文哲表示，北病南送對家屬很不便，希望第一線能撐盡量撐。確診案例前往哪裡治療隔離，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。