中央公布143例關聯不明 柯文哲：當做旁人都感染

疫情指揮中心今宣布，新增案例中關聯不明143例，柯文哲表示，萬華區有得到控制，其他區域反而是散開。公布疫調足跡反而是給民眾假象的安全感，現在要當旁邊的人可能都有感染。柯說，目前台北市疫情穩定，但醫療量能還是緊繃，儘管打破一人一室的規範，也並非立刻變成兩倍的量能。

柯文哲表示，中央公布的確診案例中有143例，找不到感染源，雙北找不到感染源的案例也很多，代表疫調、足跡在現階段不再有意義。再看北市各行政區確診數據，從百分比來看，萬華區有得到控制，其他區域反而是散開。

柯文哲表示，萬華是發病的地方，透過每天設篩檢站、隔離慢慢得到控制。但首都生活圈，民眾會跑到其他地方去，當數量到一定程度，公布疫調足跡反而是給民眾假象的安全感，讓人以為只有萬華、只有疫調的足跡有風險。其實在每個行政區可能有足跡，現在要當旁邊的人可能都有感染。

柯文哲表示，現在採檢結果大塞車，每天有校正回歸問題，雙北案例多，快篩應該當決策工具，應讓防疫措施更貼近前線、更即時。對於快篩陽性的病例，應該想辦法在最短時間內做PCR來確認。臨床上觀察到，有症狀的快篩陽性病人，幾乎是100%確診；快篩陽性沒有症狀，PCR可能不會確診。

柯文哲表示，目前台北市疫情穩定，是大家努力才能維持，但醫療量能還是緊繃，儘管打破一人一室的規範，也並非一個晚上之內，就變成兩倍的量能，這些病房還是需要改裝，還需要人員訓練。他舉例，雖說開心臟的不會開腦，但訓練後還是會開，但都需要時間。