北病南送對家屬不便 柯文哲：關鍵是年齡

雙北成疫情重災區，中央啟動北病南送，柯文哲表示，北病南送對家屬很不便，希望第一線能撐盡量撐。確診案例前往哪裡治療隔離，年齡是很重要的分配因素，年輕的確診案例又沒有症狀，就可以南送到中南部檢疫所。

柯文哲表示，目前案例集中在雙北地區，北病南送對家屬很不便，希望第一線能撐盡量撐。由文獻上看來，這個疾病在造成老年人死亡率特別高，50歲以下死亡的非常少，每個疾病都有特色，就像小兒麻痹疾病是小孩好發，所以這個疾病很大特色是年輕人死亡率很低，50歲慢慢升高，70歲上升很快，這將影響醫療體系重整。

柯文哲表示，將來確診案例有的放家裡、有的送旅館、有的送病房、有的送加護病房，這些分配很重要因素是案例的年齡，如果是年輕的確診案例又沒有症狀，這些個案比較年輕、比較好移動，就可以送到中南部檢疫所，隔離起來的目的不是為了治療，而是要防止傳染給他人，讓醫院保留給患有慢性疾病的案例。

至於兩者之間的案例，柯文哲表示，就可以送往防疫旅館，讓防疫旅館成為緩衝區。目前快篩陽性隔離在防疫旅館已超過1000人，若是這1000人放在醫院專責病房，醫療體系就崩潰了，但若之後病人還是太多，就會放在家裡隔離。