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台北市推9大紓困計畫 實施期間5月-7月

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市政府今天宣布9大紓困措施，包括延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資與勞工紓困，實施期間將回溯至5月到7月，先實施3個月，後續視疫情狀況決定是否延長。

台北市長柯文哲表示，現在已經停課10天，夜市、餐廳關門，大型活動停辦，對社會有相當衝擊，但去年有紓困計畫，原則上今年的紓困會和去年一樣，有延稅、降稅或免租等措施，今年也優化了勞工紓困，讓失業給付可以即時線上申辦。

柯文哲說，這些政策都會持續3個月，未來要延長多久再說，不過柯坦言，去年延長到6個月，今年應該會超過。

財政局長陳家蓁說，本措施針對商家部分，可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或禁止內用房屋稅率降為2%，承租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租，另提供15億融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息。

勞工部分，推出安心即時上工及安心就業等紓困措施，協助勞工穩定就業；市民則可申請急難救助及承租市有不動產作住宅使用者可減租20%。

柯文哲表示，希望能透過九大紓困措施，減輕疫情對企業與市民負擔。未來將視疫情情形滾動檢討相關措施，協助市民安心抗疫，共渡難關。

台北市政府推出九大紓困政策。圖／北市府提供
台北市政府推出九大紓困政策。圖／北市府提供

疫情 柯文哲 北市

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