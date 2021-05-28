台北市推9大紓困計畫 實施期間5月-7月
台北市政府今天宣布9大紓困措施，包括延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資與勞工紓困，實施期間將回溯至5月到7月，先實施3個月，後續視疫情狀況決定是否延長。
台北市長柯文哲表示，現在已經停課10天，夜市、餐廳關門，大型活動停辦，對社會有相當衝擊，但去年有紓困計畫，原則上今年的紓困會和去年一樣，有延稅、降稅或免租等措施，今年也優化了勞工紓困，讓失業給付可以即時線上申辦。
柯文哲說，這些政策都會持續3個月，未來要延長多久再說，不過柯坦言，去年延長到6個月，今年應該會超過。
財政局長陳家蓁說，本措施針對商家部分，可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或禁止內用房屋稅率降為2%，承租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租，另提供15億融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息。
勞工部分，推出安心即時上工及安心就業等紓困措施，協助勞工穩定就業；市民則可申請急難救助及承租市有不動產作住宅使用者可減租20%。
柯文哲表示，希望能透過九大紓困措施，減輕疫情對企業與市民負擔。未來將視疫情情形滾動檢討相關措施，協助市民安心抗疫，共渡難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言