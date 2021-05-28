新北醫護1.4萬人待配發新冠肺炎疫苗

新北市醫護人員的新冠肺炎疫苗施打，仍有1.4萬人尚未分配到接種，市長侯友宜今天表示，防疫戰略部署須兼顧全國的醫護的疫苗施打量，也要有作戰熱區的重新部署觀念。

市長侯友宜今天前往中和區公所視察防疫急難慰助物資發放情況，他受訪時，記者詢問，首批15萬劑莫德納新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗將於今天下午運抵台灣，由於這次的牛津AZ疫苗，新北分配的比高雄市還少，侯友宜會不會強力爭取？有沒有計劃哪一類的人員可優先施打。

侯友宜說，現在全國都在缺疫苗，整個醫護同仁的量能顯然不足，昨天新北市AZ疫苗只配發1.8萬劑，還有1.4萬名醫護沒有獲得分配。

他說，整個戰略部署必須要兼顧全國的醫護同仁的疫苗施打量，更要去調整一級作戰區的部署思維，讓雙北醫護同仁更充足的配備，防堵住病毒不要讓疫情再蔓延。

侯友宜並沒有說明是否要向中央強力爭取，他回答，疫苗的分配，應該要有作戰熱區的重新部署觀念。

另外，侯友宜說，疫情期間許多獨居老人、弱勢家庭甚至經濟突然碰到困難者需要幫助，市府以防疫基金支持鄰里關懷救助系統的物資及防疫民生用品。

市府民政局說，投入400萬元防疫基金增強29區公所各項民生及防疫物資。遇有生計受困家庭，無論是否具福利身份，區公所即時、加倍提供所需生活物資，避免多次外出採買感染風險。