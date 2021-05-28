不捨解隔離小奶娃等家人 護理師當保姆畫面動人

一對確診新冠肺炎的祖孫在台北慈濟醫院治療，但1歲孫女達解隔離標準後、外婆卻仍在插管。有護理師擔心嫩娃被嚇到，也不捨她孤身等家人接回，主動當保姆照料，暖心動人。

「緊張、忙碌的氛圍裡，我們看見世上最溫暖的風景」，院方今天在社群網站臉書（Facebook）貼出照片表示，照片中的小病人跟照顧她的外婆一同確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），住同一病房。幾天後小病人達解隔離標準，終於可回家，外婆卻出現「快樂缺氧」徵兆須插管。

「快樂缺氧」或稱「隱形缺氧」，指血氧下降但自身未覺異常，直至血氧嚴重下降，會有突發急劇症狀。

院方說，媽媽還在到醫院接孩子路上，護理師擔心插管畫面嚇壞1歲小病人，趕緊帶她出病房，在護理站當起保姆，餵小病人喝奶，被另一名護理師拍下動人一幕。

不少網友留言感謝和祝福，也替醫護人員加油打氣，直呼「感恩有你們守護台灣」、「辛苦了！」