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因應防疫 新北市14家休閒農場配合暫停營業

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市取得許可登記證的14家休閒農場，配合強化三級防疫政策自主停業。圖／新北市農業局提供
新北市取得許可登記證的14家休閒農場，配合強化三級防疫政策自主停業。圖／新北市農業局提供

國內本土疫情加溫，新北市農業局表示，輔導取得許可登記證的14家休閒農場，皆配合強化三級防疫政策自主停業，後續農業局將協助休閒農場業者向中央爭取紓困補助措施。

農業局表示，行政院農業委員會函知休閒農場業者如有維持營運需求，須確實落實中央流行疫情指揮中心所提防疫指引各項措施。為確保防疫網絡無缺漏，農業局輔導轄內14家休閒農場業者，掌握決戰新冠肺炎3關鍵之一的「低度活動」，配合新北市防疫政策自主停業。

農業局表示，休閒農業是新北市非常重要的產業，每處都各有特色，農業局會跟新北休閒農業站在一起，積極向中央爭取將休閒農業產業納入紓困方案。

此次配合停業農場包括，淡水的北新有機休閒農場、三芝的大屯溪古道休閒農場、蕃婆林休閒農場、牧蜂休閒農場、石門的阿里磅生態休閒農場、金山的葵扇湖休閒農場、萬順休閒農場、金山中角農莊休閒農場、汐止的大富休閒農場、雙溪的雙溪平林休閒農場、石碇的大團園休閒農場、三峽的熊空森林休閒農場、土城的頂埔休閒農場、五股的準休閒農場。

疫情 金山

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