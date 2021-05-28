新北啟動里鄰關懷救助計畫 投入400萬防疫基金買物資
新北進入疫情三級警戒已14天，嚴重影響弱勢家庭生活，新北市長侯友宜今指出，啟動里鄰關懷救助計畫，投入400萬元防疫基金增強29區公所各項民生及防疫物資，透過鄰里長即時關懷生活艱苦民眾。
新北自5月15日進入三級警戒，侯友宜今前往中和實物銀行視察民生物資整備狀況，要求民政局與各區公所，在疫情嚴峻期間若遇到生計受困家庭，無論是否具福利身分，都要提供足夠物資，避免外出採買減少感染風險。
中和實物銀行內有棉被、竹蓆、尿布、奶粉、米袋、麵條、罐頭、調理包、口罩、酒精、手套、防蚊液等，共分食品、日用品及防疫用品3大類物資。
中和區長賴俊達說，將透過里鄰長進行電訪及家戶訪視，關懷區內列冊的121名獨居長輩及11名街友，每日掌握其身體健康狀況。
侯友宜指出，疫情讓很多獨居老人、弱勢家庭甚至經濟突然碰到困難的人急需幫助，新北用防疫基金支持里鄰關懷救助系統，主動發現需要被幫忙的人，防疫基金會源源不斷地提供給新北弱勢族群。
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