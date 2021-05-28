新北推4規格友善蔬菜箱 不出門也能買到新鮮蔬菜

因應疫情升溫，新北市「友善契作大聯盟」推出友善耕作蔬菜箱，除了使用新北市有機、友善小農的蔬果，也蒐羅各縣市農產品，依照家庭大小彙集成1周裝及4周裝，共推出4種組合，價格從400元到2880元不等，適合疫情居家期間選購，民眾不出門也能吃得健康、幫助農友。

全台停課導致營養午餐蔬菜用量銳減，市場管制或封閉也造成蔬果通路受阻，農友生計大受衝擊；另外，民眾因為許多餐廳暫停營業，或是擔心疫情不敢外出消費，外食生活受影響，在家自煮料理的需求讓農產品電商平台的銷量增加。

新北市農業局「友善契作大聯盟」結合聯盟夥伴「部落e購」推出蔬菜箱，收購有機、友善農產品，目前已經為約4000公斤的蔬果找到銷路，希望讓更多農友面對疫情不會孤軍作戰，並應用業界現有的包裝服務與人力，省下零售紙箱、自行包裝等額外成本。

農業局表示，這次的蔬菜箱匯集來自鄉村地區、原住民社區到市郊田園的蔬果，包含黑葉白菜、空心菜、小白菜等短期葉菜類，也有當令南瓜、佛手瓜和很多民眾喜愛的高麗菜等多元品項。另外，蔬菜箱分為小家庭1周裝400元及4周裝1996元、大家庭1周裝650元及4周裝2880元，讓不同家庭類型都能依照需求選擇。

農業局長李玟表示，農業局除輔導農會規劃「美味農業得來速」，推出底家自煮組合包，也透過「友善契作大聯盟」積極聯繫新北市與全台有機農友與從事環境友善耕作的農民，即時將農產品引導到網路，提供「自煮」防疫的民眾訂購，除了幫助到失去傳統市場通路的短期葉菜類農友，也助市民度過疫情難關，歡迎民眾支持「友善契作大平台」推出的蔬菜箱。