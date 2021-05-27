侯友宜震怒！高爾夫球場5次惡意營業 新北重罰102萬元

淡水揮皇高爾夫球場無視防疫管制命令繼續營業，引起新北市長侯友宜震怒。業者今天仍視若無睹開業，市府祭出新台幣102萬元罰單，如果28日仍惡意違規營業，將勒令斷水斷電。

市長侯友宜27日在新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫記者會被問到，揮皇高爾夫球場在第3級防疫管制期間，持續開放民眾打球，遭民眾檢舉擔心成為防疫破口。

侯友宜昨天震怒強調，「這太離譜了，不但要重罰，該關就關。」不過，市府體育處長洪玉玲今天晚上告訴中央社記者，體育處與警方上午前往球場，發現業者仍持續營業，經勸導現場員工時被告知，「老闆要求繼續營業」。

洪玉玲說，包括今天的勸導，業者一共5次違規。市府決定分次開出處分書，依照傳染病防治法，按次數罰款分別為6萬、12萬、24萬、30萬、30萬，一共102萬元。

洪玉玲說，依中央與地方的規定，高爾夫球場在3級防疫警戒期間，6月14日前全部須關閉。5月15日就有正式公文給業者，25日延長管制期間後，再度以雙掛號告知業者，但高爾夫球場根本無視禁令。