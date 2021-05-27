守護社區健康 瑞芳爪峰里志工團天天消毒

瑞芳區爪峰里的居民數是全區前三名，密集的房舍與巷弄，讓里長、鄰長們意識到團結防疫的重要，因為瑞芳區清潔隊每週只有一天才會到里內消毒，里辦公室特別買了三台消毒器，組織鄰長志工團分三條路線做每日的消毒，希望守護社區健康，打造無病毒的家園。

爪峰里長簡明慧表示，爪峰里共有14位鄰長，在三級警戒後都相當支持里內天天消毒的工作，紛紛投入志工行列，每天早上約七點半就報到量體溫，背上將近30斤的消毒水上工，很謝謝他們的支持，才能完成無病毒家園的理想。

消毒工作由幾組人馬輪流，每組在室外工作都約一到三個人，大部分是退休的居民，希望為守護社區健康盡一份力，雖然子女家人會擔心在外會有風險，但每次做好自主健康管理，一工作完就回家洗澡洗衣服，比較辛苦的是消毒器很重，女志工們都放在推車上，經過騎樓上上下下地推，鐵門、門把都不放過，但再辛苦也希望人人健康平安，也呼籲人人應落實戴好口罩，讓社區除了完善地消毒外，更有好習慣預防疾病擴散。