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評／假訊息淪為「狼來了」？被濫用的社維法與紓困條例

分流一人上班 汐止市議員輪值顧服務處

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員周雅玲就一個人守服務處，接電話做選民服務。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員周雅玲就一個人守服務處，接電話做選民服務。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情升溫，各公家機關、公司行號都進行分流或是居家上班，而民意代表的服務處也一樣，新北市議員周雅玲是採取分流的方式，每天都有一個人輪班到服務處上班，特別的是市議員，也和助理們一樣加入輪班，所以這幾天新北市議員周雅玲就一個人守服務處，接電話做選民服務。

新北市議員周雅玲說，疫情升溫全民防疫，服務處依舊不打烊，採取分流，輪到值班的時候，就一個人在服務處為民服務，也因為疫情的關係，幾乎都是用電話來詢問的民眾會比較多，那少部分有些緊急狀況一定要到服務處，因應疫情，一開始就下載了實聯制QR-Code，貼在服務處門口讓民眾掃描，取代紙本手寫，另外，疫情期間的法律服務，也都用電話來解答。

議員周雅玲值班，一邊接著電話，一邊記錄下來，這一天剛好輪到他顧服務處，一早來開門、消毒後，有電話來就接做選民服務，疫情越來越嚴峻，從上星期開始服務處啟動分流、居家上班，每天只要一個人進服務處，有時候中間偷個空要動一動，才剛打開手機找到有氧健身影片，還沒開始跳，電話就來了，當然，選民服務比較重要，用心聆聽需求，看看要怎麼配合，只是疫情期間真的要避免不必要的外出、接觸，就算是有些需要印資料或傳真的，議員反應很快的，請對方千萬不要出門，加賴傳過來就行。

周雅玲指出，輪到值班的時候，就會全天在服務處堅守崗位，接到的服務案件電話都會請對方不用出門，直接用加賴的方式，把資料傳過來，之後就會趕快協助處理，在防疫期間，真的希望民眾有需要再出門，遇到問題，還是建議大家可以的話，還是用電話的方式來詢問，服務處電話2641-1772。

疫情 居家上班

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