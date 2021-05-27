疫情嚴峻挺防疫人員 汐止業者送羹麵慰勞

本土疫情持續蔓延，汐止區確診人數也破50例，民眾除了出門一定要戴好口罩做好自我保護，第一線的防疫人員也真的很辛苦，所以，汐止一間有名氣的魷魚羹店老闆，今(27)日準備了150碗的羹麵，送給汐止區公所的防疫人員，感謝他們的辛勞。

老闆潘志寬說，處在第一線的防疫人員正在為我們所在的這塊土地在和疫情做殊死戰，病毒無情人間有情，所以，從上個禮拜開始啟動，跟去年一樣捐千碗麵給第一線的防疫戰士，同時因為今年的疫情太過於嚴峻，除了中餐以外，現在也在加派人手準備晚餐還有宵夜，提供給各防疫單位，另外，疫情期間防疫人員除了辛苦，內心的壓力也很大，帶來極度的不安，所以，也特地準備了媽祖平安點心，在濟德宮媽祖座前祈求媽祖娘娘給防疫人員身體健康、病毒遠離。

信望里長楊順德指出，里民很有心，支援第一線的防疫人員，包括公所、衛生所、國泰醫院，今天是準備給汐止防疫人員魷魚?麵跟紅龜粿，慰勞大家，也希望大家在防疫期間要戴口罩勤洗手，隨身帶酒精消毒。

汐止區長陳健民表示，目前的疫情越來越嚴峻，但是都可以感受到汐止區各界的溫暖，有山光里長陳永松送來的便當，還有潘老闆送的?麵，這幾天都給公所很大的關心與支持，真的很感謝他們。