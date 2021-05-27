勸不聽就全封起來 金山區觀海熱點暫停開放

本土疫情持續蔓延，汐止區確診人數也破50例，民眾除了出門一定要戴好口罩做好自我保護，第一線的防疫人員也真的很辛苦，所以，汐止一間有名氣的魷魚羹店老闆，今(27)日準備了150碗的羹麵，送給汐止區公所的防疫人員，感謝他們的辛勞。

2021-05-27 21:20