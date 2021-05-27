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評／假訊息淪為「狼來了」？被濫用的社維法與紓困條例

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勸不聽就全封起來 金山區觀海熱點暫停開放

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所封閉台二線35公里到39公里沿海岸停車、觀海熱點。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所封閉台二線35公里到39公里沿海岸停車、觀海熱點。 圖／紅樹林有線電視提供

自從防疫升級，金山區公所便勸導民眾避免不必要的外出行程，不過市區人潮確實減少，但郊外、海岸線卻出現了車潮，為不讓海岸線成為防疫破口，金山區公所取得北觀處及公路總局景美工務段同意後，封閉台二線35公里到39公里沿海岸停車、觀海熱點，還有金山區的觀光熱點也全都封閉暫停開放。

金山區長廖武輝表示，自從防疫升級，金山區公所每日巡視沿海岸地區，發現觀海民眾有群聚現象，因此取得北觀處以及公路總局景美工務段共識後，隨即封閉台二線35公里到39公里沿海岸停車、觀海熱點，還有區內的觀光熱點如公共浴室、泡腳池、神秘海岸以及磺溪頭清水園區全都暫停開放，等到疫情緩和才會重新開放。

而觀海熱點封閉第一天，就出現觀月全食人潮，公所也立即協同員警到場勸導疏散，未來也將會每天加強稽核巡檢，區長再次呼籲民眾減少外出，即使在非管制區域也要確實保持室內1.5公尺、室外1公尺社交安全距離，並全程配戴口罩做好自身防疫。

金山 月全食 疫情

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