三鶯大橋第二期改建工程 5月30日起實施二階交管

三鶯大橋第二期改建工程自去年4月改道至今，已拆除三峽往鶯歌方向的舊橋，並將下游側新建匝道與既有道路銜接。為了配合後續主橋改建，新北市政府自5月30日起將針對主橋進行交通改道，鶯歌往三峽方向車流維持目前路線通行，三峽往鶯歌方向則改由下游側新匝道通行。

三鶯地區近年來發展快速，舊三鶯大橋不管是車道寬度、人本環境皆已不符合需求，新北市政府自107年啟動三鶯大橋改建計畫，透過分期及半半施工的方式施作，先在原橋上、下側增設專用之機車道及人行道，再進行原橋改建增設環河路匝道。

新工處表示，目前正進行的三鶯大橋第二期改建工程，將於5月30日起展開剩餘舊橋的拆除並持續施作新主橋作業，故進行第二階段交通管制，鶯歌往三峽方向車流維持目前通行動線，由上游側新匝道通行；三峽往鶯歌方向則改由下游側新匝道通行，路線微調部分請用路人行經改道路段多加注意現場指示牌面減速慢行。

工務局表示，完工後的三鶯大橋將成為一座汽機車分流的橋樑，提供雙向各3道汽車道並增設直下環河路匝道、一個機車道、一個人行兼自行車道，預計能舒緩往返三鶯地區交通，強化耐震抗洪能力，並結合自行車動線，成為三鶯地區發展的新里程碑。