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解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

北捷萬大線列車外觀設計出爐 首列車預計2023年抵台

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
萬大線列車外觀塗裝票選結果，最終「朝氣蓬勃」樣式勝出，以透過水流流動的設計，如同萬大線行經新店溪及大漢溪穿梭的意象。圖／北市捷運局提供
萬大線列車外觀塗裝票選結果，最終「朝氣蓬勃」樣式勝出，以透過水流流動的設計，如同萬大線行經新店溪及大漢溪穿梭的意象。圖／北市捷運局提供

台北市捷運局日前舉辦萬大線列車外觀塗裝票選活動，共6款列車外觀塗裝樣式供民眾票選，累計逾11萬人投票，今公布票選結果。捷運局表示，首部列車將於2023年底抵台，待萬大線完工後，未來將與環狀線及板南線、中和新蘆線串連，形成「多核心」發展趨勢。

捷運局今舉辦線上直播記者會公布萬大線列車外觀塗裝票選結果，最終「朝氣蓬勃」樣式以33129票、30%的投票率勝出，此樣式是以透過水流流動的設計，如同萬大線行經新店溪及大漢溪穿梭的意象。

直播中還抽出150參加票選活動者，可獲得首獎MacBook 13吋筆電、Sony藍芽抗噪耳機、Apple Watch，還有總價超過15萬的50份萬大線電聯車造型隨車碟；另抽50位贈送以萬大線各站代表職務設計半透明悠遊卡。

台北市副市長彭振聲致詞時表示，捷運萬大線是雙北地區重要建設，更是台北城市未來發展的重要關鍵，除連動萬華區的活化與成長，也象徵城市的進步與改變；捷運局長張澤雄說，此次投票總投票數為110420票，參與投票的民眾女性約占6成、男性約占4成。

捷運局說明，萬大線電聯車由法商阿爾斯通公司（Alstom）所設計、製造，為鋼輪鋼軌形式，每列車有4節車廂、可運載700人，列車透過無線通訊號誌技術實現全自動無人駕駛。

由於列車採流線造型設計，車頭採用全景式擋風玻璃，車端設置逃生門、車廂間有車間走道聯通、採用減振車輪降低列車行駛振動，首部列車將於2023年底運抵台灣。

捷運局指出，目前萬大線第一期整體工程已達54.56%，預計2025年底完工；第二期整體工程預計2028年完工，將有效紓解台北市中正區、萬華區、新北市中和區、永和區、土城區的交通時間及成本。

待萬大線完工後，將可與捷運環狀線、板南線、中和新蘆線等串連，帶動都市地區發展及更新，均衡各區域發展，形成「多核心」發展趨勢，實現大台北生活圈理想。

捷運萬大線第一期整體工程已達54.56%，預計於民國114年底完工，第二期整體工程也預計於民國117年完工，將有效疏解中正、萬華、中和、永和、土城之旅運交通時間及成本。

捷運局表示，本路線未來將與環狀線及板南線、中和新蘆線等串連，帶動都市地區開發及更新，均衡各區域發展，形成「多核心」發展趨勢，屆時民眾將可明顯感受到活動區域變大，實現大臺北生活圈之理想。

台北市副市長彭振聲指出，捷運萬大線為雙北地區重要建設。圖／北市捷運局提供
台北市副市長彭振聲指出，捷運萬大線為雙北地區重要建設。圖／北市捷運局提供
台北市捷運局今舉辦直播記者會公布萬大線列車外觀塗裝票選結果。圖／北市捷運局提供
台北市捷運局今舉辦直播記者會公布萬大線列車外觀塗裝票選結果。圖／北市捷運局提供
台北市捷運局今舉辦直播記者會公布萬大線列車外觀塗裝票選結果。圖／北市捷運局提供
台北市捷運局今舉辦直播記者會公布萬大線列車外觀塗裝票選結果。圖／北市捷運局提供

萬大線 捷運環狀線

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