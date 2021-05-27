新北市府關懷集中檢疫個案 侯友宜：專車接送

新北市長侯友宜今天請副市長謝政達等人，專人專車前往各地集中檢疫所，致贈確診個案關懷包與祝福禮金。他說，對個案都會派專車、專人接送，希望每個人都能平安回到新北市。

侯友宜今天請謝政達和市府社會局副局長許秀能等人，攜帶關懷包和每人新台幣1000元祝福金，分別前往桃園、台中、彰化、豐原、南投12個集中檢疫所，致贈新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診的市民。

侯友宜在鼓勵的小卡片上寫著：「短暫的隔離，是為了您與家人健康的重逢。」他也請代為轉達，對檢疫所防疫夥伴感謝他們勇於承擔，協助與支持確診民眾。

侯友宜今天在市府車隊出發前，檢視關懷包的內容，除蘋果、零嘴、飲料，還有心靈讀本。同時感謝慈濟基金會、三峽普賢寺、黑松公司及家樂福等贊助物資。

侯友宜說，集中檢疫所裡的民眾，因擔心自己染疫和憂慮家人的健康，心情會非常焦慮，有賴集中檢疫所防疫夥伴給予最大的協力和支撐。市府會派專車、專人接送，希望每個人都能夠平安回到新北市。

侯友宜表示，在家等候後送集中檢疫所的民眾，會透過民政局里鄰系統，幫助民眾度過難關。新北市針對個案解除隔離後的居家隔離與關懷，都依照中央流行疫情指揮中心的規範與指引。

市府社會局兵分兩路，謝政達、許秀能帶隊到林口、桃園大崗、新竹湖口、台中、豐原、彰化、草屯等集中檢疫所慰問；社會局專門委員林坤宗就近到新北市淡水和新北市泰山集中檢疫所關心。