新北成立物價平穩小組 查獲3起違規案最高可罰百萬

為維持重要民生及防疫物資價量平穩，新北市成立民生物資物價平穩小組，5月25日在樹林區查獲1起醫療用口罩外盒包裝標示不全案件，製造業者未依醫療器材管理法規定標示許可證字號，現場查封33盒口罩，全案將移請口罩製造商所轄台南市衛生局辦理，經查證屬實，最高可罰100萬元。

新北市政府5月24日宣布成立民生物資物價平穩小組， 25日隨即與調查局展開稽查行動，由消保官帶隊市刑大、衛生局、經發局、農業局，併隨同調查局對樹林及板橋3處酒精及口罩販賣業者稽查，查獲3起違規案件。

其中2起屬於酒精成分標示不全，將依商品標示法要求業者限期改正，屆期不改正將處2萬至20萬元；另查獲1起醫療用口罩包裝外盒未依醫療器材管理法規定標示許可證字號，現場查封尚未販售33盒口罩，於26日蒐集確認相關事證後，將移請口罩製造商所轄台南市衛生局查辦，經查證屬實，最高可裁處100萬元。

物價平穩小組表示，醫用口罩屬於醫療器材，藥用酒精多屬於乙類成藥，皆需清楚標示成分及許可證字號等，民眾在購買前可先確認外包裝是否有標示清楚，避免買到不合規定商品。此外，物價平穩小組已針對近期民生或防疫需求較高的物資，請轄內賣場增加門市補貨上架頻率，相關酒精、泡麵等物資，請民眾放心不需搶購。