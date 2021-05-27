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新北成立物價平穩小組 查獲3起違規案最高可罰百萬

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
物價平穩小組查封未符合標示規定的醫療用口罩。圖／新北市農業局提供
物價平穩小組查封未符合標示規定的醫療用口罩。圖／新北市農業局提供

為維持重要民生及防疫物資價量平穩，新北市成立民生物資物價平穩小組，5月25日在樹林區查獲1起醫療用口罩外盒包裝標示不全案件，製造業者未依醫療器材管理法規定標示許可證字號，現場查封33盒口罩，全案將移請口罩製造商所轄台南市衛生局辦理，經查證屬實，最高可罰100萬元。

新北市政府5月24日宣布成立民生物資物價平穩小組， 25日隨即與調查局展開稽查行動，由消保官帶隊市刑大、衛生局、經發局、農業局，併隨同調查局對樹林及板橋3處酒精及口罩販賣業者稽查，查獲3起違規案件。

其中2起屬於酒精成分標示不全，將依商品標示法要求業者限期改正，屆期不改正將處2萬至20萬元；另查獲1起醫療用口罩包裝外盒未依醫療器材管理法規定標示許可證字號，現場查封尚未販售33盒口罩，於26日蒐集確認相關事證後，將移請口罩製造商所轄台南市衛生局查辦，經查證屬實，最高可裁處100萬元。

物價平穩小組表示，醫用口罩屬於醫療器材，藥用酒精多屬於乙類成藥，皆需清楚標示成分及許可證字號等，民眾在購買前可先確認外包裝是否有標示清楚，避免買到不合規定商品。此外，物價平穩小組已針對近期民生或防疫需求較高的物資，請轄內賣場增加門市補貨上架頻率，相關酒精、泡麵等物資，請民眾放心不需搶購。

新北市副市長謝政達表示，民眾如發現有疑似趁機哄抬價格、囤積及其他不法情形，請撥打1950通報專線，物價平穩小組接獲後即會啟動稽查並移由檢調偵辦，並以刑法或嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等來打擊非法，最高將裁處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，維護民眾權益。

物價平穩小組向賣場業者詢問供貨情形。圖／新北市農業局提供
物價平穩小組向賣場業者詢問供貨情形。圖／新北市農業局提供

口罩 衛生局

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