國際扶輪送款救援雙北 捐贈三萬組快篩劑

新冠疫情愈來嚴峻，國際扶輪3521及3490地區、台灣扶輪總會捐出價值一千多萬元的新冠肺炎檢測劑，共三萬組，協助雙北市解決快篩進行的急迫所需。國際扶輪3521地區總監馬長生表示，上周疫情升溫時，立決定號召扶輪社友們採取行動，在一百多個扶輪社中發動募款，募集一千多萬元。

國際扶輪表示，由於台北市及新北市是這次新冠肺炎疫情的重災區，七成的確診者都在雙北市，快篩站逐日逐日增加，以便快速查出病源予以杜絕。

國際扶輪3521地區總監馬長生表示，上周疫情升溫時，看到快篩站不斷增加，急需醫療資源，立決定號召扶輪社友們採取行動，同時與台灣扶輪總會會長李翼文及3490地區總監陳向緯合作，於一個星期之內，在一百多個扶輪社中發動募款，募集一千多萬元，利用扶輪的資源採購了三萬組新冠肺炎抗原快篩劑提供給雙北市應急之用。

昨日由台北市副市長蔡炳坤及新北市副市長謝政達代表受贈。台北市副市長蔡炳坤表示，非常感謝扶輪社的愛心及資源，疫情愈發嚴重，迫切需要快篩劑。新北市副市長謝政達也表示疫情擴散期間，三萬組的快劑可以協助找出一千二百多位的確診者，可以盡快隔絕並治療。

台灣扶輪總會理事長李翼文表示，消除疾病屬國際扶輪七大服務領域之一。在台灣疫情未擴散前，扶輪社早已向世界各地疫情嚴重的國家伸出援手，現在對於本國的情況更是責無旁貸。