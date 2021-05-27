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蘆洲蘆堤群聚賞「血月」 網批：自私過分

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
睽違24年的天文奇景「血月」昨晚登場，「我是蘆洲人」粉絲專頁分享一張許多民眾群聚在蘆堤的照片。圖／翻攝「我是蘆洲人」粉絲專頁
睽違24年的天文奇景「血月」昨晚登場，「我是蘆洲人」粉絲專頁分享一張許多民眾群聚在蘆堤的照片。圖／翻攝「我是蘆洲人」粉絲專頁

睽違24年的天文奇景「血月」昨晚登場，「我是蘆洲人」粉絲專頁分享一張許多民眾群聚在蘆堤的照片。小編還說，蘆堤那麼大，偏偏要聚在一起看月亮，沒事就沒事，萬一其中有無症狀感染者，可不一定看得到下一次滿月。

粉專分享的照片可看見，有群人圍圈聚在蘆堤上，還有家長帶著小孩坐在上方賞月，整個蘆堤可看見不少人潮，雖然幾乎都有戴口罩，但未保持社交距離，每個人幾乎拿起手機捕捉血月的畫面。

有網友留言指出，就是有這些人才會導致疫情破口，難道在家不能看？電視不能看？一定要群聚？開心看著月亮的時候有想過第一線人員的辛勞嗎？真心覺得這些人很自私過分。

還有網友提到，自己是蘆堤對面住戶，5月24日開始蘆堤上的人就越來越多，不是第一天看到這麼多人了，自己足足一周居家上班沒出過家門，每天看著對面都懷疑自己是不是防疫太過 。

也有人說，大家是都不知道蘆洲確診人數排列新北前幾名嗎。更有人指出，看到6月14日那天會不會解除三級警戒，就知道國民素質到哪裡了。

睽違24年的天文奇景「血月」昨晚登場，「我是蘆洲人」粉絲專頁分享一張許多民眾群聚在蘆堤的照片。圖／翻攝「我是蘆洲人」粉絲專頁
睽違24年的天文奇景「血月」昨晚登場，「我是蘆洲人」粉絲專頁分享一張許多民眾群聚在蘆堤的照片。圖／翻攝「我是蘆洲人」粉絲專頁

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