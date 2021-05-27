快訊

直播／行政院會後記者會 宣布強化三級警戒措施

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁內用、輕軌延長班距 新北延長到6月14日

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
網咖、電玩、夾娃娃機電等場所持續停業至6月14日。圖／新北經發局提供
網咖、電玩、夾娃娃機電等場所持續停業至6月14日。圖／新北經發局提供

全國三級警戒延長到6月14日，新北經發局指出，網咖、電玩、夾娃娃機電等場所持續停業、餐飲場所禁止內用將同步延長，對於違反規定者直接開罰，不再勸導。新北捷運公司也表示，淡海輕軌班距延長措施，也配合中央延長至6月14日。

新北經發局長何怡明表示，營業場所需落實防疫措施、超商關閉熟食販賣區、餐飲場所全面禁止內用等規定將同步延長至6月14日，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

另外網咖、電玩等10種特定行業及包含夾娃娃機店在內的8類具防疫風險的營業場所停業期限也同步延長，違反停業規定者，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

何怡明指出，美容美髮業屬於民生必需，卻是人與人近距離接觸，已公布美容美髮業的行政指導，工作人員全程配戴口罩，消費者採預約制，避免群聚等候，若人潮聚集應劃設排隊動線，並保持安全社交距離，不提供餐點及飲品。

新北捷運公司也表示，進入三級警戒後淡海輕軌每日運量大幅下滑7成，平日上午尖峰時段採10分鐘至12分鐘的班距，離峰時段採15分鐘班距，假日則比照離峰時段班距營運。

新北捷運公司說，因調整班距所空出的人員及時間，全面投入包括防汛演練及車輛全面檢修，在汛期來臨前，將訓練及檢修做到位；第一線執勤人員在重點車站每小時進行消毒1次，其餘車站、列車每2小時消毒1次。

新北餐飲場所禁止內用將同步延長至6月14日。圖／新北經發局提供
新北餐飲場所禁止內用將同步延長至6月14日。圖／新北經發局提供
新北淡海輕軌班距延長措施持續到6月14日，第一線執勤人員針對車廂等地方持續消毒。圖／新北經發局提供
新北淡海輕軌班距延長措施持續到6月14日，第一線執勤人員針對車廂等地方持續消毒。圖／新北經發局提供
美容美髮業屬於民生必需，但工作人員全程配戴口罩，消費者採預約制若人潮聚集應劃設排隊動線，並保持安全社交距離，不提供餐點及飲品。圖／新北經發局提供
美容美髮業屬於民生必需，但工作人員全程配戴口罩，消費者採預約制若人潮聚集應劃設排隊動線，並保持安全社交距離，不提供餐點及飲品。圖／新北經發局提供

新北 淡海輕軌 捷運

延伸閱讀

新北第一類至第三類防疫人員接種疫苗需5萬劑

新北防疫中心滾動式嚴管 熱區將增列土城

新北三重公所1員工確診 同辦公室70人快篩陰性

新北確診新增152例 足跡集中在公園市場

相關新聞

蘆洲蘆堤群聚賞「血月」 網批：自私過分

睽違24年的天文奇景「血月」昨晚登場，「我是蘆洲人」粉絲專頁分享一張許多民眾群聚在蘆堤的照片。小編還說，蘆堤那麼大，偏偏...

觀海民眾多易群聚 北海岸5公里熱點中角灣至跳石全封閉

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情三級警戒延長至6月14日，金山區公所自從防疫升級以來每日巡視北海岸沿線發現觀海民眾多有群...

CDC提升病床周轉率 侯友宜：新北71人今從檢疫所解隔離

中央流行疫情指揮中心為提升病床的周轉率，確診者只要發病10天以上、退燒至少1天就可解除隔離，並採取自主健康管理7天。新北...

支持台南第一線防疫消防人員 慈濟捐贈手套、面罩

正值疫情嚴峻時期，防疫物資消耗非常快速，許多防疫物資有錢也買不到，佛教慈濟慈善事業基金會今日捐贈台南市消防局防疫物資一批...

禁內用、輕軌延長班距 新北延長到6月14日

全國三級警戒延長到6月14日，新北經發局指出，網咖、電玩、夾娃娃機電等場所持續停業、餐飲場所禁止內用將同步延長，對於違反...

木新市場攤商自主停業 採買民眾銳減

雙北新冠肺炎疫情持續延燒，在台北市確診人數僅次於萬華的文山區，日前傳出木新市場「外攤」天天都是人潮聚集，經當地樟文里里長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。