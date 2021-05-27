禁內用、輕軌延長班距 新北延長到6月14日

全國三級警戒延長到6月14日，新北經發局指出，網咖、電玩、夾娃娃機電等場所持續停業、餐飲場所禁止內用將同步延長，對於違反規定者直接開罰，不再勸導。新北捷運公司也表示，淡海輕軌班距延長措施，也配合中央延長至6月14日。

新北經發局長何怡明表示，營業場所需落實防疫措施、超商關閉熟食販賣區、餐飲場所全面禁止內用等規定將同步延長至6月14日，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

另外網咖、電玩等10種特定行業及包含夾娃娃機店在內的8類具防疫風險的營業場所停業期限也同步延長，違反停業規定者，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

何怡明指出，美容美髮業屬於民生必需，卻是人與人近距離接觸，已公布美容美髮業的行政指導，工作人員全程配戴口罩，消費者採預約制，避免群聚等候，若人潮聚集應劃設排隊動線，並保持安全社交距離，不提供餐點及飲品。

新北捷運公司也表示，進入三級警戒後淡海輕軌每日運量大幅下滑7成，平日上午尖峰時段採10分鐘至12分鐘的班距，離峰時段採15分鐘班距，假日則比照離峰時段班距營運。