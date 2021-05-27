觀海民眾多易群聚 北海岸5公里熱點中角灣至跳石全封閉

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情三級警戒延長至6月14日，金山區公所自從防疫升級以來每日巡視北海岸沿線發現觀海民眾多有群聚現象，金山區公所表示，因應防疫第三級，北海岸中角灣至跳石海岸台二線35km至39km觀海熱點暫停開放，昨天起已全部用紐澤西護欄封閉，請民眾避免不必要移動。

金山區長廖武輝經與北觀處及公路總局景美工務段取得共識，昨天起針對台二線35公里到39公里跳石海岸至中角灣海岸沿線易群聚觀海熱點進行封閉，請民眾防疫期間勿前往群聚。

金山區公所已在昨天下午現場進行管制，封閉金山區跳石海岸至中角灣沿岸觀海停車場，公所並與轄內新北市政府警察局金山分局員警，針對此路段加強每天聯合稽查巡檢，呼籲民眾減少外出並做好自身防疫，且在非管制區於室外保持1公尺社交安全距離或全程配戴口罩。