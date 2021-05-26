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疫情衝擊各行各業 侯友宜：急難紓困優先
國內疫情難以降溫，許多企業遭受影響，新北市長侯友宜表示，現在不僅是企業碰到挑戰，許多基層小商家也遭受衝擊，日子更難過，現在正著手以急難紓困為優先。
為舒緩企業遭受疫情衝擊，新竹市率先喊出總金額高達3億的紓困貸款，要幫助企業周轉，對象包含農漁產業、餐飲業、運輸業、觀光旅遊業及飯店業等，並藉由中央與地方平台提出建議，希望簡化流程、加速發放。
侯友宜認為，現在不僅有企業碰到挑戰，許多基層傳統小商家也遭受衝擊，日子更難過，尤其服務業、餐飲業等，情況都滿嚴重，市府今日上午也針對紓困專案做整體討論。
侯友宜指出，有些民眾的情況很辛苦，但卻沒辦法像去年一樣快速申請紓困資金，政府也沒辦法迅速發放，因為今年整體疫情不一樣，所以市府也改以動員民政系統，像一些弱勢關懷，就有防疫基金支援，甚至確診者家屬有需要協助的，也都會盡量滿足。
新北市副市長劉和然透露，市府的紓困小組已經啟動，其中也請各局處了解及統計相關產業急難狀況，並規劃相關預算及預計捐款等，現在就等中央完成進度，地方才能來執行並做進一步的行動。
侯友宜強調，屆時一定是以有急迫性的行業為優先，新北會先把急難紓困做好，其他企業部分，則會再陸續跟大家告知。
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