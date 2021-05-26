平溪老人安心防疫 社區送便當兼了解需求

平溪區菁桐社區負責菁桐、白石、薯榔三里長者的銀髮照護，自新北市府下令銀髮活動因疫情暫停後，考量當地高齡化嚴重，更有許多老人家出入不便，菁桐社區仍維持送餐服務，讓長者避免外出採買，安心在家防疫，理事長楊明益也透過親自送便當，了解長者們一週的身體狀況及需求。

早上九點開始，菁桐社區以最少人力，僅三位志工媽媽做好消毒、量體溫後，開始煮飯炒菜，總共四十多份便當，要提供給菁桐、白石、薯榔三里的身障居民，或是身體失能難以煮菜的長者，做好的便當由社區發展協會理事長楊明益負責送餐，開著社區一二十年的中古車開山路，因為長者居住分散，總共近兩小時才能一戶戶送完，既辛苦也是山區銀髮服務的一大挑戰。

菁桐社區發展協會理事長楊明益表示，其實送餐的過程，最重要的就是觀察老人家的身體狀況，最近老人家無法出外活動，身體機能不透過運動很容易退化，在門外叫喊觀察老人的反應及聽覺狀況，見面時聊聊有沒有物資上的缺乏，順便提醒出房門要戴好口罩，在山區坡道小路挨家挨戶的銀髮服務，社區很希望能有馬力更好的車輛，讓服務安全便捷。

在25日時新北市社會局也提供社區六七箱滯銷的小白菜，讓老人家可以吃到新鮮菜色不浪費，而社區自今(26)日起，也開始提供備援送餐，讓有親人可能在都市防疫隔離的老人家，因為子女沒有辦法回家照顧，而改由社區提供妥善的餐食，讓偏鄉地區的老人家好好養老，子女也可以安心無虞。