淡水傳統市場實聯制 區長率隊宣導落實

雙北疫情嚴峻第三級警戒，新北市府所公布的確診者足跡中，除了大賣場超市最多外，再來就是傳統市場的足跡，因此為了落實傳統市場實聯制，今(26)日開始淡水區公所在淡水區三座市場進行實聯制，只要民眾無論是騎車經過，還是走路進到市場當中，都必需填寫表格或用手機掃描QR Code。

淡水區長 巫宗仁表示，從現在開始，在淡水區的清水街傳統市場、竹圍地區民族路菜市場以及大忠街黃昏市場，都要進行實聯制，並且公所同仁將會配合淡水警分局員警，現場進行管制，除了實聯制要確實填寫之外，還要量體溫、噴酒精以及保持安全距離，並且人流管控。而在一早現場從八點就開始執行實聯制，民眾也都相當配合登記，就以清水街市場來說，就有三個出入口管制點。

對此今天淡水警分局長也會同淡水區長一起到清水街市場進行執行狀況，並且向攤商還有民眾進行宣導

淡水警分局長黃南山表示，希望大家能夠配合實聯制的登記，讓足跡明確，並且做好個人防疫習慣，在政府與民眾一起齊心配合防疫政策之外，期盼可以盡快的讓疫情趨緩，回復到過往的正常生活。