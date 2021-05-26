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汐止金龍湖步道防疫封閉 民眾覺無奈再忍忍

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍湖環湖步道進行封閉，民眾說當然會配合，可以再忍忍。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍湖環湖步道進行封閉，民眾說當然會配合，可以再忍忍。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情持續升溫，汐止區公所在上星期將轄區內14條步道封閉後，在中央宣布全國防疫三級警戒延長的同時，今(26)也將金龍湖環湖步道進行封閉，因為這是許多民眾喜歡散步的地方，雖然，有點可惜，不過，為了疫情他們說當然會配合，短期沒關係，可以再忍忍。

汐止區金龍湖環境悠美，每天都吸引不少人沿著環湖步道散步休閒，不過，本土疫情升溫，汐止區公所決定暫時封閉，從水門入口處就先以黃色警示帶圍起來，因為，當天還是陸陸續續都有民眾來步道走，所以，不少都是走到出口才發現，金龍湖要封了，不過，知道是疫情的關係，大部分還是認為配合是必須的，短時間不能走金龍湖也沒關係。

民眾說事前不知道，但是會配合政府的措施，這樣很好啊，保護自己也保護別人，不能走金龍湖不會覺得可惜，短期而已沒關係，為了大家都平安，也有民眾說，來運動都會戴兩層口罩，因為現在疫情比較嚴重了，大家應該都要有這樣的意識，至於金龍湖步道暫時封起來也一定會配合，就在家附近走一走或是家裡頭走一走也可以，因為，這是很嚴肅的事，不能開玩笑了。

湖蓮里長曾蓮福指出，有很多環湖的民眾反應有部分長輩常常在步道走、或是石椅、涼亭坐著，都不戴口罩，現在疫情嚴峻，真的要拜託大家戴好口罩。

汐止區長陳健民表示，這波疫情越來越嚴峻，每天確診數字還是持續在往上走，還是要呼籲區民配合全國防疫三級警戒，儘量少外出，原則上維持低度活動狀態，除了維持本身民生必需之外，希望大家都待在家，陸續已經將轄區內的登山步道、公園相關設施都封掉，今天金龍湖也封起來，希望大家配合。

目前汐止區包括大尖山、金龍湖、翠湖、夢湖等等的步道都已經進行暫時封閉，汐止區公所也再提醒沒事待在家少外出，減少感染風險。

疫情 汐止 口罩

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