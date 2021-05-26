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汐止區長市場查防疫 要求熟食加罩否則開罰

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長陳健民要求賣熟食一定要加遮罩，否則就會開罰。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長陳健民要求賣熟食一定要加遮罩，否則就會開罰。 圖／觀天下有線電視提供

全國防疫三級警戒再延長， 今(26)日一大早，汐止區長陳健民協同警分局前往人最多的中正市場，除了強調出門要戴口罩，針對市場幾百攤的攤商，因為，有不少賣熟食的並沒有加一層防護，擔心引發感染源，所以，現場要求賣熟食一定要加遮罩，否則就會開罰。

在中央宣布全國防疫三級警戒延長的同時，隔天一早，汐止區公所也動員宣導，疫情嚴峻，現在市場走一圈下來，現在幾乎都已經戴上了口罩，一、兩個沒戴好的，也馬上請他們戴好，更有民眾還買了面罩戴，多一層防護更安心，大家的防疫意識提升，也有攤商準備酒精幫採買民眾的手消毒。

本土疫情持續升溫，當天也強力針對賣熟食的攤商要求一定要加遮罩，有些攤商早就做好防護，以賣包子的來說，現在都一包包的用塑膠袋裝好，避免民眾摸到食物，不過，有不少熟食攤沒有加蓋加罩，把食物曝露在外面，民眾就自己動手夾，擔心有感染風險，現場也要求改善，否則將開罰。

賣包子饅頭的店家說，疫情期間做的防護措施就是東西出來一定要完全包裝好，因為，現在疫情很嚴重，不能曝露在外面，保護自己也保護別人。

汐止區長陳健民說，現在全國三級警戒延長到6/14，傳統市場是大家很容易聚集的地方，所以，今天再到各市場做稽查，呼籲攤商在市場賣東西的時候，賣熟食的務必要加遮罩，或是用膠膜等將食物區隔起來，不要讓民眾直接接觸到熟食，當然也呼籲民眾出門一定要戴口罩，如果違反這些事項的話，一律開罰三千到一萬五，現在已經沒有宣導期，請大家一定要配合。

疫情 汐止 口罩

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