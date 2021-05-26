防疫期人潮少 富基魚市剩不到十攤苦撐

雙北防疫三級警戒經過一個禮拜，石門區的富基漁港漁市深受疫情衝擊，餐廳區幾乎是沒有營業的狀態，而新鮮水產的攤商，也紛紛自行宣布休市，目前只剩下不到十攤，苦撐的攤商只能隨著疫情發展做滾動式的經營調整，要顧防疫也兼顧生計。

富基魚市攤商指出，以目前全部水攤攤商有42攤來說，剩下有在營業的只剩下七、八攤，而餐廳也因為暫停內用服務，幾乎是全部沒有營業的狀態。

實際來到富基魚市不難發現生鮮魚貨攤區，幾乎是攤商比客人多，還有攤商乾脆就進行大清掃，準備收攤刷起地來，而自行宣布休市的攤商無奈表示，不知道要休到何時才能恢復營業。

而苦撐的攤商除了攤位區能夠直接購買魚貨以外，也提供協助寄送的服務，民眾只要電話下訂滿三千還可以免運費，要隨著疫情發展做滾動式的經營調整，顧防疫也要兼顧生計。