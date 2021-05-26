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民眾欲退暑假訂房 飯店業不願全額退引多件糾紛

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
近期不少民眾要求退訂暑假房間，但三級警戒目前只到6月14日，部分飯店業者不願全額退費，引發糾紛。示意圖／福隆飯店提供
近期不少民眾要求退訂暑假房間，但三級警戒目前只到6月14日，部分飯店業者不願全額退費，引發糾紛。示意圖／福隆飯店提供

全台三級警戒延長至6月14日，依照交通部觀光局法規，民眾可向旅宿業者申請合法退費，不過有人擔心疫情可能會延續到7、8月，也要求退款，但飯店業者認為這太超前部署，不願全額退費，新北光15號至今就有26件投訴案。新北市法制局表示，他們會先函請雙方溝通，若不成可再提二次申訴，由消保官召開協商會。

疫情升溫，每日確診個案多達數百人，全台三級警戒也將延長至6月14日，依據交通部觀光局的「 國內旅遊定期化契約應記載及不得記載事項」，民眾若之前有在這段期間訂房，都可向業者申請全額退費。

以福隆飯店為例，原5月中至6月中的訂房率約有6成，但疫情爆發後，民眾電話大舉湧入，訂房率剩下不到1成，其中有一半民眾選擇展延，一半民眾直接取消訂單。

有些民眾認為疫情還會繼續延燒，連7、8月的訂房都想退訂，但依照交通部觀光局退訂房法規，「旅客於住宿日10-13日前取消訂房，得退還70%訂金」，也就是說，民眾並不能要求業者全額退款，導致飯店與民眾僵持不下，出現糾紛。

新北市法制局指出，以往單月住房糾紛平均只有4、5件，但新北光15日宣布三級警戒至今，就出現26件投訴案，數量遽增。

法制局表示，投訴民眾可能覺得7、8月都還是危險期，希望全額退費，不過業者的角度則是認為，政府目前宣布警戒期間只到6月14日，暑假期間的疫情仍無法判斷，搞不好到時疫情已經趨緩，所以才不願全退。

法制局解釋，市府目前還是會先發函給業者、消費者請他們再溝通，若無法達成和解，可以再提出二次申訴，由消保官召開協商會。

福隆飯店表示，民眾要求退訂6月14日前的訂單，他們都會依法退錢，若客人想退6月14日以後的房間，飯店會盡量協助客人延期入住，如他們有特殊需求，也會與其溝通、討論，並配合中央政策做滾動式調整。

疫情 訂房

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