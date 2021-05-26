嘉縣集中檢疫所收輕症居民憂 衛生局：管制嚴謹強化清消

新冠肺炎疫情全台三級警戒延長，嘉義縣治居民投訴，日前有北市某客運疑載運輕症者住這間停業旅館，讓周遭居民疑慮害怕；議員王啟澧接獲居民投訴，要求縣府對疫情資訊公開透明，讓居民安心。

居民說，除這間停業旅館，縣治某私立大專校區也成為防疫集中檢疫所，看到防疫人 員進出，民眾猜疑議論紛紛，擔心嘉縣為協助中央防疫，將輕症隔離者丟來嘉縣隔離，許多廢棄物堆積門口及停車場出入口旁，居民擔心輕症人員未做好防護外出，又棄置廢棄物有病毒， 恐造成 病毒擴散。

王啟澧說，他並非反對集中檢疫所，但是否有北部輕症、重症者被載運到嘉縣集中檢疫所、大醫院？縣府應說明清楚，防疫資訊、防疫做為應該公開透明，避免民眾疑慮害怕。

衛生局說，中央疫情指揮中心去年在嘉縣設集中檢疫所，由中央統一調度運用，收容對象包括入境後須集中檢疫旅客；確定病例密切接觸者或自流行地區入境，居家檢疫或隔離期間未遵守規範者。經地方政府協調後仍無居家隔離、居家檢疫處所者等。

本土疫情案例爆增，民眾擔憂是否增加集中檢疫所周邊住戶染疫風險，縣府特別加強該場所周邊環境管制，擴大消毒範圍，由每天1次，增加為早上上班前、晚上民眾倒垃圾前各1次，並輔導負責單位針對收容民眾送達後，車輛清消及裝備卸除移至空曠處，檢疫收容產出垃圾，由管理單位接洽甲級廢棄物處理公司，以最高規格處理，減少民眾擔憂。

衛生局長趙紋華說，集中檢疫所收住由中央疫情指揮中心統一調度，有嚴格規範與流程，收容民眾入住後不能外出，入住後隨即進行相關動線消毒，相關防疫作為防堵可能社區傳染，衛生局向中央反映需求，防疫同島一命，呼籲民眾務必落實戴口罩、勤洗手，避免不必要移動，無須過於恐慌。