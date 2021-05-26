聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市邀集外送平台業者商討 盼給予店家優惠度難關
中央流行疫情指揮中心今天宣布全國餐飲業一律禁止內用，北市產發局日前邀集外送平台業者視訊會議，討論疫情期間的抗疫措施與北市餐飲業者加入外送的優惠方案，盼能減低店家使用外送平台負擔，度過疫情難關。
加入討論的業者，包括Cutaway、foodomo、foodpanda、Uber Eats等5家外送平台，彙整針對台北市餐飲店家提供的外送優惠方案。產發局表示，希望外送平台業者可以藉由優惠，降低店家使用外送平台負擔且維持最佳的服務，會中各外送平台業者皆表達配合意願。
外送業者也加強防疫措施，像是推出無接觸送餐、口罩驗證機制、實聯制、行程追蹤等，還推出餐廳加入外送平台的優惠，如前三個月免加入費用，還有業者免除上架費，協助店家推廣行銷合作案等。
由於疫情嚴峻，產發局呼籲，業者及民眾停止非必要活動，有需外出應戴口罩、落實防疫措施及減少人與人接觸；如有至餐飲店家外帶或領餐需求，亦請民眾、外送員皆遵守防疫措施、保持社交距離，共同對抗疫情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言