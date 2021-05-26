北市邀集外送平台業者商討 盼給予店家優惠度難關

中央流行疫情指揮中心今天宣布全國餐飲業一律禁止內用，北市產發局日前邀集外送平台業者視訊會議，討論疫情期間的抗疫措施與北市餐飲業者加入外送的優惠方案，盼能減低店家使用外送平台負擔，度過疫情難關。

加入討論的業者，包括Cutaway、foodomo、foodpanda、Uber Eats等5家外送平台，彙整針對台北市餐飲店家提供的外送優惠方案。產發局表示，希望外送平台業者可以藉由優惠，降低店家使用外送平台負擔且維持最佳的服務，會中各外送平台業者皆表達配合意願。

外送業者也加強防疫措施，像是推出無接觸送餐、口罩驗證機制、實聯制、行程追蹤等，還推出餐廳加入外送平台的優惠，如前三個月免加入費用，還有業者免除上架費，協助店家推廣行銷合作案等。

由於疫情嚴峻，產發局呼籲，業者及民眾停止非必要活動，有需外出應戴口罩、落實防疫措施及減少人與人接觸；如有至餐飲店家外帶或領餐需求，亦請民眾、外送員皆遵守防疫措施、保持社交距離，共同對抗疫情。