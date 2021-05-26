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翡翠水庫蓄水量2億餘噸 8月前供水無虞
台北翡翠水庫管理局今天表示，翡翠水庫集水區氣象條件合適，中午進行人工增雨；至下午1時30分止，有效蓄水量2億700萬噸，預估3個月後約1億5610萬噸，至8月底前供水無虞。
翡管局發布新聞資料指出，依經濟部水利署人工增雨服務團分析，今天氣流環境、風向氣候條件，有利人工增雨燄劑升空和入雲催化效果，可望增加翡翠水庫集水區上空雲層降雨機會，所以在翡翠大壩進行人工增雨作業。
翡管局副局長周伯愷接受中央社電話訪問時說，至下午1時30分止，翡翠水庫水位為154.66公尺、有效蓄水量為2億700萬噸、蓄水率為61.7%，因水利署通知，今天氣象等狀況適合人工增雨作業，所以執行相關工作。
他表示，經統計，民眾使用清水每天用掉總量約289萬噸，為確保翡翠水庫蓄水量，仍透過人工增雨方式增加集水區降雨量。
周伯愷說，依過去經驗，只能推估3個月後數據，至8月底，翡翠水庫有效蓄水量約1億5610萬噸，從今天至8月底預估使用約5000萬噸，3個月後供水無虞，且因8月可能有颱風等因素，蓄水量應會變動。
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