永和、新店成立熱區防疫中心 侯友宜前往視察

新北市日前已在板橋、中和、新莊、三重設置熱區防疫中心，但因疫情嚴峻，市府今日又在永和、新店成立第5、6個熱區防疫中心，並派車到場大清消。市長侯友宜上午前往視察表示，大家只要能夠保有低度活動，相信疫情就可以得到控制，希望市民們能夠配合防疫規範，大家一起抗疫。

侯友宜表示，新北近期靠著科學數據分析了轄內熱區，加強增設熱區防疫中心，之前已有版板橋、中和、新莊、三重，今天又增加了新店與永和，盼能防止疫情蔓延。

侯友宜說，現在包括區長、區公所員工、里長，國軍單位、清潔隊、民政體系、警察同仁都動員起來，在熱區強力清潔，民眾也都相當配合，他發現非必要的營業場所已全部歇業，甚至包括公園這種很多長輩在的地方都被里長封起來，市民都依照規定，維持低度活動。

侯友宜表示，熱區防疫中心也就是強化消毒作業及增加民眾防疫觀念，希望市民能夠多多配合，並讓市府執行大清消，他相信只要大家願意配合，疫情很快就可以舒緩下來，盼全民一起加油。