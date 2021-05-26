員警染疫陳時中哽咽 王欣儀怒：沒資格！先向警察道歉

疫情嚴峻，有基層員警陸續染疫，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在疫情記者會結束前哽咽，重批仍有人不戴口罩，或八大行業偷偷營業，是加重社會負擔，應好好檢討。但台北市議員王欣儀指出，陳時中沒資格哽咽，日前她就接到第一線警察陳情，疫苗施打順序被排在第5類，根本打不到。

王欣儀說，不要只會檢討民眾，請先檢討自己，疫苗施打順序被排在第5類，根本打不到，執勤時膽戰心驚，家屬也十分憂心，呼籲也應優先施打，而把警察排在第5類，造成沒有施打疫苗的人是誰？染疫誰該負責？「就是你們中央指揮中心」。

王欣儀表示，現在警察陸續染疫了，罪魁禍首還好意思出來哽咽？要沒有好好做事的民眾好好檢討？請先檢討自己，向警察道歉。